Un tiroteo en la Universidad de Brown se registró la tarde de este sábado 13 de diciembre, dejando un saldo de dos personas muertas y ocho heridos, de acuerdo con autoridades locales y educativas.

Los primeros reportes indican que el ataque armado ocurrió alrededor de las 16:10 horas, cuando se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego en inmediaciones del edificio de Ingeniería y Física.

Por este ataque, la Universidad de Brown informó que el tiroteo dejó “múltiples víctimas”, quienes fueron trasladadas a hospitales locales sin que hasta ahora se tenga información sobre el presunto responsable.

“El sospechoso no fue detenido”: Donald Trump se pronuncia por tiroteo en la Universidad de Brown

Aunque en un primer momento el presidente Donald Trump informó sobre la presunta detención del tirador en la Universidad de Brown, más tarde se corrigió diciendo que el atacante no fue detenido.

Universidad de Brown: reportan tiroteo con múltiples víctimas (Especial)

“El sospechoso no fue detenido” dijo Donald Trump, al tiempo que las autoridades informaron en ruedo de prensa que el tirador habría sido un hombre que vestía de negro al momento del ataque.

Por lo anterior, las autoridades piden a los ciudadanos no acercarse a la zona en lo que se logra la detención del presunto tirador.

Previamente, la Universidad de Brown había emitido una alerta para advertir a estudiantes sobre la presencia de un tirador activo cerca del edificio de Barus & Holley Engineering.

“Cierre las puertas, silencie los teléfonos y manténgase oculto hasta nuevo aviso. Recuerde, CORRA, si están el área afectada, evacúe de forma segura si puede. ESCÓNDASE, si no es posible evacuar; DEFIÉNDASE como último recurso y tome medidas para protegerse” Alerta de la Universidad de Brown

En tanto, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, aseguró que monitoreaba de cerca la situación y que la policía y servicios de emergencia estatales trabajan en coordinación con autoridades locales para dar con el responsable.