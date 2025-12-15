La Oficina Federal de Investigación (FBI) evitó un presunto ataque terrorista del que se reveló, se planeaba llevar a cabo durante pleno Año Nuevo en varias zonas de California.

Así lo dio a conocer la fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, quien compartió un mensaje en su cuenta de X por medio del que agregó algunos detalles del caso.

“El Departamento de Justicia, trabajando con nuestro FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y horrible en el Distrito Central de California" Pam Bondi. Fiscal General de Estados Unidos.

Autoridades de Estados Unidos evitaron un ataque terrorista que se efectuaría en Año Nuevo

Autoridades de Estados Unidos lograron desmantelar un supuesto plan del que se asevera, habría derivado de un ataque "terrorista masivo y horrible" durante la celebración del Año Nuevo en California.

En su publicación, Pam Bondi resaltó que las investigaciones que llevaron a cabo de manera conjunta el Departamento de Estado y el FBI, fueron claves para evitar el ataque.

Con respecto a las indagatorias, la fiscal General de Estados Unidos refirió que se pudo establecer que en el complot se había estipulado que el ataque se efectuara en zonas del Distrito Central de California:

Condado de Orange

Los Ángeles

En torno a las acciones que se estaban planeando para poner en marcha durante el Año Nuevo en esas zonas, agregó, se detectó que se estaban preparando “atentados con bombas” contra varios objetivos.

Incluso, Pam Bondi sostuvo que en el plan se había determinado que se ejecutaran agresiones puntuales en contra de agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Pam Bondi informa sobre plan de ataque terrorista en Año Nuevo (@AGPamBondi/X)

FBI identificó a grupo detrás del plan de ataque terrorista en Año Nuevo

Al dar a conocer la anulación de un ataque terrorista planeado para Año Nuevo en California, la fiscal General, Pam Bondi resaltó que se logró identificar al grupo responsable.

Sobre ello, la funcionaria señaló que el FBI y el Departamento de Estados establecieron que se trata del Frente de Liberación de la Isla Tortuga, al cual describió como un grupo "de extrema izquierda“.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos (Anna Moneymaker / Getty Images via AFP)

Aunado a ello, la fiscal General de Estados Unidos señaló que dicha organización es identificada por sostener ideales “pro-Palestina, antigubernamental y anticapitalista”.

Por el trabajo que derivó en la anulación de la amenaza, Pam Bondi reconoció a las autoridades por “garantizar que los estadounidenses puedan vivir en paz”.



