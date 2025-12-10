Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales en adolescentes y niños, lo que provocó miles de reacciones, entre ellas un mensaje en el puente de Sidney que dice “déjenlos ser niños”.

La prohibición de redes sociales en Australia inició este miércoles 10 de diciembre para menores de 16 años de edad.

La justificación de las autoridades de Australia es que buscan evitar preocupaciones en los adolescentes respecto a:

Adicción a redes sociales

Problemas de imagen corporal

Depresión

Problemas de salud mental

Acoso

Explotación sexual

Otros

El papel de las redes sociales ante la prohibición en Australia

La ley de prohibición de redes sociales en Australia obliga a las aplicaciones a verificar la edad de sus usuarios y tomar medidas para eliminar o bloquear los perfiles de los menores de 16 años.

Se calcula que las aplicaciones más afectadas sean:

TikTok

Twich

Youtube

X

Snapchat

Facebook

Instagram

Reddit

Theads

Otras

Prohibición de redes sociales en Australia genera denuncias

Quienes están en contra de la prohibición de redes sociales a menores de 16 años en Australia han justificado que se viola su derecho a la expresión política y a la libertad de expresión.

Son al menos dos las denuncias que se han interpuesto en contra de la ley, no obstante, esta no incluye sanciones para quienes las infrinjan.

Algunos países que están planeando adoptar una legislación similar son Dinamarca y Malasia y la discusión también se ha realizado en Estado Unidos.