A través de sus Instagram Stories, Aislinn Derbez alzó la voz en contra de la guerra en Gaza y la violencia terrorista en el mundo luego del atentado en Bondi Beach.

Al menos 12 muertos y decenas de heridos es el saldo que dejó el tiroteo en la playa Bondi Beach en Sídney, Australia.

En las redes sociales líderes internacionales, artistas y representantes de diversas instituciones manifestaron su condena contra el antisemitismo luego el atentado terrorista perpetrado en Bondi Beach.

Aislinn Derbez alza la voz contra la guerra en Gaza y la violencia en el mundo (@aislinnderbez / Instagram )

Tal fue el caso de Aislinn Derbez, quien compartió una publicación de Saskia Niño de Rivera donde se la voz en contra de la guerra en Gaza y la violencia que hay en el mundo.

Aislinn Derbez mostró que al igual que Saskia Niño de Rivera se encuentra en contra de lo que está pasando en Gaza y en general con la violencia en el mundo.

Pese al difícil momento que está viviendo por la muerte de su mamá Gabriela Michel, Aislinn Derbez mostró que se encuentra al pendiente de lo que pasa en el mundo.

Y aunque no mandó un mensaje en específico, Aislinn Derbez dejó en claro que no apoya ningún acto violento, ya sea en Sídney, Gaza o Israel.

Saskia Niño de Rivera cree que odiar a los judíos o musulmanes de forma general es una clase de fanatismo

Aislinn Derbez reposteó una publicación de Saskia Niño de Rivera en donde se pronunciaba por el atentado en Bondi Beach.

Saskia Niño de Rivera resaltó que se había creado un movimiento antisemita por decisiones políticas que muchas veces estaban disfrazados de fanatismo.

“Ejemplo perfecto de porque no son ellos o nosotros. Se ha creado un movimiento antisemita y anti musulmán por decisiones POLÍTICAS que muchas veces vienen disfrazadas de fanatismo” Saskia Niño de Rivera

En su mensaje, Saskia Niño de Rivera destacó que el fanatismo solo lastima y rompe los puentes por la paz.

“El fanatismo en todas sus presentaciones lástima y rompe puentes de paz. Somos más los buenos y somos muchos más los que estamos en contra del terrorismo en cualquier presentación” Saskia Niño de Rivera

Saskia Niño de Rivera señaló que son más las personas que se encuentran en contra del terrorismo en cualquier presentación.

En ese sentido, Saskia Niño de Rivera puntualizó que odiar a los judíos o musulmanes de forma general es una clase de fanatismo.

“Odiar a los judíos u odiar a los musulmanes de forma general es una forma de fanatismo que debe ser nombrado como lo que es: ODIO” Saskia Niño de Rivera

En su publicación, Saskia Niño de Rivera dejó en claro que su corazón se encontraba con las personas que han sido víctimas de violencia en lugares como:

Sydney

Gaza

Israel

Saskia Niño de Rivera puntualizó que todos estos ataques son por “odio”, por lo que era momento de alzar la voz.

“Mi corazón está con Sydney, Gaza, Israel y todas las personas que más que nunca son víctimas de odio” Saskia Niño de Rivera