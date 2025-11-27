Estados Unidos investiga si el tiroteo cerca de la Casa Blanca que ocurrió el pasado 26 de noviembre fue un atentado terrorista desde Afganistán, anunció Kash Patel, director del FBI.

De acuerdo con la información, esta hipótesis surge pues el principal sospechoso del tiroteo en la Casa Blanca es Rahmanullah Lakanwal, ciudadano de Afganistán que vivía en Estados Unidos.

Rahmanullah Lakanwal, acusado del ataque en la Casa Blanca, trabajó para la CIA (Michelle Rojas)

Estados Unidos investiga si el tiroteo cerca de la Casa Blanca fue un atentado terrorista

Kash Patel, director del FBI, anunció este jueves 27 de noviembre que se inició una investigación por terrorismo luego de que Rahmanullah Lakanwal disparó contra dos soldados de la Guardia Nacional.

Los reportes indican que Rahmanullah Lakanwal estaba armado con un revólver Smith & Wesson calibre .357 y el tiroteo contra los dos soldados fue categorizado como “una emboscada”.

Rahmanullah Lakanwal, ciudadano de Afganistán, habría colaborado con la CIA, lo que le permitió ingresar a Estados Unidos como parte de la “Operación de Bienvenida a los Aliados”.

Aunque las autoridades siguen investigando el móvil del tiroteo cerca de la Casa Blanco, Estados Unidos estaría indagando si se trató de un atentado terrorista desde Afganistán.