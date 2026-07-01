Venezuela decretó siete días de luto nacional en homenaje a las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron al país la semana pasada, dejando a más de 2 mil personas muertas y miles más heridas.

El anuncio de la jornada de luto fue realizado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien informó que la medida entrará en vigor a partir de las 6:00 de la tarde (hora local) de este miércoles 1 de julio.

Delcy Rodríguez anuncia luto nacional de 7 días por los terremotos en Venezuela

A través de redes sociales, Delcy Rodríguez afirmó que su gobierno acompaña el dolor de todas las familias de las víctimas de los terremotos, por lo que decretó duelo nacional por siete días.

Venezuela tendrá 7 días de luto nacional por los terremotos, anuncia Delcy Rodríguez (Captura de pantalla)

La presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que el gobierno mantendrá su compromiso de apoyar y proteger a los damnificados de los terremotos, que afectaron mayormente al norte del país.

“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”. Delcy Rodríguez

De acuerdo con la información, hasta este miércoles 1 de julio, se han reportado 2 mil 295 muertos y más de 11 mil personas heridas, pero la cifra de desaparecidos es más alarmante, pues oscila en más de 46 mil.

El decreto de duelo nacional en Venezuela se dará a la par de las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros, a las que se han movilizado equipos de emergencia nacionales e internacionales.

Cabe mencionar que las zonas más afectadas por los terremotos se concentran en los estados de La Guaira, Miranda, Falcón, Carabobo y Yaracuy, donde miles de viviendas e inmuebles sufrieron daños severos.