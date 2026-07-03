Venezuela supera los 2 mil 500 muertos por los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la cifra de muertos por los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026 se elevó oficialmente a 2 mil 595 personas.

En conferencia de prensa, Delcy Rodríguez señaló que las autoridades se encuentran realizando una revisión minuciosa de los datos para poder contar con cifras correctas de personas que murieron por los sismos.

Lo anterior, luego de que 5 personas que se encontraban dentro de la lista de muertos en Venezuela fueron encontrados con vida luego de que cargaran gasolina en puntos donde es necesario presentar su huella digital.

Suman más de 12 mil heridos tras terremotos en Venezuela y más de 6 mil personas rescatadas

Al presentar un reporte de actualización de cifras oficiales, Delcy Rodríguez detalló que a ocho días de que ocurrieran los terremotos en Venezuela se contabilizan al menos 12 mil 400 personas heridas.

Indicó que en su mayoría se encuentran recibiendo atención médica en diversos hospitales, sin proporcionar mayores detalles acerca de su estado de salud.

La presidenta encargada de Venezuela agradeció la presencia de rescatistas de 33 países, quienes dijo hasta el momento han logrado el rescate con vida de 6 mil 462 personas.

De acuerdo con la ONU, en Venezuela se ha contabilizado la presencia de más de 3 mil rescatistas, quienes se encuentran trabajando junto con autoridades locales en las labores de búsqueda en las zonas afectadas.