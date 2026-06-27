Tras terremotos en Venezuela y cientos de réplicas, las autoridades confirmaron 1,430 muertos y más de 3 mil heridos.

El panorama de Venezuela es un caos total con hospitales colapsados, mientras que los equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros de edificios derribados.

Confirman 1,430 muertos y más de 3 mil heridos tras los terremotos en Venezuela

Luego de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio, las autoridades han elevado la cifra oficial a 1.430 personas muertas.

En cuanto a los heridos, Jorge Rodríguez -presidente del Parlamento de Venezuela- informó que hay 3 mil 328.

imágenes tras el terremoto de 7.1 en Venezuela (Especial)

Además de las víctimas confirmadas, la situación de los desaparecidos presenta discrepancias significativas según la fuente consultada:

Reportes de familiares: Las familias han reportado al menos 68.900 personas desaparecidas.

Estimaciones internacionales: La ONU y otros organismos estiman la cifra en aproximadamente 50.000 desaparecidos.

Versión gubernamental: El gobierno venezolano ha reportado oficialmente “algunos cientos” de desaparecidos.

Se registran 3.142 familias que han quedado sin hogar y permanecen en refugios temporales.

La ONU advirtió que hasta 7 millones de personas podrían verse afectadas por estos sismos, considerados el desastre sísmico más grave en el país en los últimos 123 años.

Venezuela se enfrenta a severos daños tras los terremotos

Los daños estimados tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela son masivos, afectando tanto la estructura física del país como su estabilidad económica.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de una evaluación satelital, estima preliminarmente que los daños en viviendas y activos económicos (como comercios, edificios y vehículos) ascienden a 6.700 millones de dólares.

Especialistas y organismos internacionales advierten que la reconstrucción total de la infraestructura pública y privada requerirá de inversiones multimillonarias y tomará varios años de trabajo.

El gobierno venezolano ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares específicamente destinado a la reconstrucción de viviendas e infraestructura dañada.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía) sufrió daños severos que obligaron a su cierre inicial.

Recientemente se logró reabrir de forma parcial una de sus pistas para permitir la llegada de aviones con ayuda humanitaria internacional.

Los sismos provocaron interrupciones críticas en los servicios de electricidad, agua potable y gas en diversos puntos del país.

Las autoridades continúan evaluando los daños en la red nacional de hospitales y escuelas, los cuales presentan afectaciones severas en los estados de La Guaira, Miranda, Yaracuy y el Distrito Capital.

La Guaira se mantiene como la entidad con la mayor concentración de devastación material y estructural debido a su proximidad al epicentro y el colapso masivo de inmuebles.