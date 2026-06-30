Reportes señalan que más de 46 mil personas siguen desaparecidas entre edificios colapsados en Venezuela, luego de los devastadores terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio.

Varios países han enviado elementos especializados de rescate para colaborar en Venezuela y encontrar a sobrevivientes entre los escombros; sin embargo, aún miles de personas están desaparecidas.

Hay más de 46,000 personas desaparecidas tras los terremotos en Venezuela

A cinco días de los terremotos en Venezuela, la magnitud de la crisis continúa creciendo, pues se estima que 46 mil 632 personas permanecen desaparecidas, cifra que refleja la emergencia que enfrenta el país.

Tragedia en Venezuela por terremotos del 24 de junio (MIGUEL GUTIÉRREZ/ EFE)

Organizaciones civiles y colectivos de víctimas aseguran que el número de desaparecidos y fallecidos podría ser mucho mayor al reportado por las autoridades, por lo que exigen mayor transparencia.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reportó que la cifra de personas muertas ha ascendido a mil 941, y aseguró que más 13 mil personas lograron salir de la zona por sus medios.

Las zonas más afectadas por los terremotos en Venezuela se concentran en los estados de La Guaira, Miranda, Falcón, Carabobo y Yaracuy, donde miles de viviendas e inmuebles sufrieron daños severos.

Miles de familias continúan buscando a sus seres queridos y la comunidad internacional mantiene las labores de rescate y asistencia en una de las peores crisis de la historia reciente de Venezuela.