Miles de historias han surgido tras los terremotos que se registraron en Venezuela el pasado 24 de junio, una de ellas la protagoniza Skarlent Rodríguez.

Skarlent Rodríguez, quien se desempañaba como modelo, aquel día se encontraba en su edificio ubicado en Catia La Mar, en el estado de La Guaira.

La joven, de 23 años de edad, no estaba sola, la acompañaba su novio José Castro.

De acuerdo con cálculos hechos por la NASA, los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 dañaron y destruyeron 58 mil edificios, al menos 2.295 personas murieron, 11 mil resultaron lesionadas y hay alrededor de 50 mil desaparecidos.

Por varios días, familiares de Skarlent Rodríguez no pudieron contactarla, volvieron a saber de ella hasta que equipos de rescate la encontraron junto a su novio debajo de escombros del edificio que habitaba.

La modelo y José Castro estaban juntos, informó la familia de la ex Miss Grand Orlando 2025, mediante la plataforma GoFundMe.

“Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en la búsqueda de nuestros seres amados. Lamentablemente, ambos fueron encontrados sin vida, uno al lado del otro, juntos hasta el final” Familia de Skarlent Rodríguez y José Castro

Skarlent Rodríguez y José Castro (GoFundme)

Skarlent Rodríguez era una figura conocida en la industria de la moda venezolana. Previo a establecerse en Venezuela junto a su pareja, vivió en Orlando,Florida.

Familiares piden apoyo para cubrir los gastos funerarios

Familiares de Skarlent Rodríguez y José Castro se han mantenido juntos tras la tragedia que azotó a Venezuela.

Vía GoFundme han declaro que la recuperación de cuerpos fue muy costosa. Sincerándose sobre su situación, están pidiendo apoyo económico para costear los servicios funerarios de Skarlent Rodríguez y José Castro.

Detallan que estos costos se han elevado significativamente por la tragedia, misma que ha frenado su actividad laboral, lo que complica todavía más la situación.

“La familia de Skarlent tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia” Familia de Skarlent Rodríguez y José Castro

Por lo que recurriendo al amor y la luz que la pareja brindó a sus seguidores y amigos, piden apoyo y agradecen la compañía en su duelo.