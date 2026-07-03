El devastador número de fallecidos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela aumentó a 2 mil 645, así lo notificó el nuevo balance del gobierno venezolano a cargo de Delcy Rodríguez.

Autoridades de Venezuela informaron que la cifra de personas muertas tras los terremotos asciende a más de 2 mil 500, mientras que 12 mil 666 se encuentran heridas y miles más están desaparecidas.

Doble terremoto en Venezuela suma ya 2,645 fallecidos y miles más de heridos

Las autoridades de Venezuela presentaron el nuevo balance tras el doble terremoto del pasado 21 de junio y, hasta este viernes 3 de junio, suman 2 mil 645 personas muertas por la tragedia.

Venezuela tendrá 7 días de luto nacional por los terremotos, anuncia Delcy Rodríguez (Miguel Medina / Miguel Medina/Pool AFP via AP)

De acuerdo con la información, las labores de rescate siguen en las zonas más afectadas, especialmente en La Guaira, donde nacionales e internacionales trabajan entre los escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

El gobierno de Venezuela informó que el costo preliminar de la reconstrucción por los terremotos supera los 6 mil 700 millones de dólares, debido a los graves daños en viviendas, hospitales, carreteras y otros edificios públicos.

Asimismo, agradeció el apoyo humanitario recibido por parte de 147 países, entre ellos México, que han enviado brigadas de rescate, personal médico e insumos para atender la emergencia.

Cabe mencionar que las autoridades mantienen habilitados cerca de 59 campamentos transitorios para brindar alojamiento a las familias que perdieron sus hogares, mientras continúan las evaluaciones estructurales.