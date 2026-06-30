Las morgues y funerarias están colapsadas en Venezuela, consecuencia de los casi 2 mil muertos por los terremotos del 24 de junio; autoridades implementan campo provisional para las víctimas.

Sin embargo, también se ha señalado que los cuerpos de las víctimas han sido tendidos a la intemperie en las calles de La Guaira, sólo cubiertos por una sábana o bolsas de plástico.

Acorde con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), derivado de la magnitud de los terremotos, advierten a Delcy Rodríguez una cifra de muertos cercana a 10 mil.

Morgues y funerarias rebasadas en Venezuela (Captura de pantalla)

Morgues y funerarias colapsan por número de víctimas de los terremotos en Venezuela

Ante los mil 943 muertos por los terremotos en Venezuela, las morgues y funerarias se han visto rebasadas en La Guaira y Caracas, mientras se observa a las personas llegar con más cuerpos para su atención.

A esto se añade a quienes buscan a sus familiares a sus desaparecidos entre los cuerpos no reconocidos, entre los toldos improvisados en La Guaira, debido al colapso de las funerarias.

Sin embargo, también se ha dado a conocer que los trámites para la entrega de los cuerpos son “interminables”, con una espera de hasta tres días, escena que se repite para aquellos que perdieron a más de un familiar.

Derivado de la situación en las morgues y funerarias, como la del Seguro Social de Pariata, las autoridades implementaron un centro provisional en el Puerto de La Guaira, dedicado al cargamento.

En redes sociales se han compartido las imágenes de la llegada de ataúdes a dicha zona, en donde ya esperan los familiares la entrega de los cuerpos por los terremotos.

Tragedia en Venezuela por terremotos del 24 de junio (MIGUEL GUTIÉRREZ/ EFE)

Terremotos en Venezuela: ONU advierte que la crisis escalaría

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, advierten de una crisis que escalaría ante el número de víctimas por el terremoto.

Por lo mismo y ante una proyección de hasta 10 mil muertos, se habría acordado con Delcy Rodríguez adquirir dicho número de bolsas para cadáveres, ante el uso de sábanas y plásticos.

Tal como señalan, los cuerpos han comenzado a ser colocados a la intemperie, lo que se sumaría al olor a putrefacción que ya se respira en La Guaira, ante las víctimas que siguen bajo los escombros.

Esto había sido reportado desde el pasado viernes 26 de junio, cuando los habitantes de la zona costera de Venezuela habían mencionado la necesidad de utilizar cubrebocas.