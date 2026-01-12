Darren Woods es uno de los hombres más sonados en las últimas horas, debido al posicionamiento sobre el petróleo en Venezuela, asegurando que es “inviable para la inversión”. Pero, ¿quién es Darren Woods? Aquí te contamos.

¿Quién es Darren Woods?

Darren Wayne Woods es un empresario y ejecutivo estadounidense que se desempeña como presidente y director ejecutivo de Exxon Mobil Corporation, una de las compañías petroleras más grandes del mundo. Woods ha liderado la empresa desde el 2017, guiando a ExxonMobil a través de importantes cambios en la industria energética y posicionándose ante los desafíos globales del sector de hidrocarburos.

Como CEO, Darren ha representado a ExxonMobil ante organismos importantes, incluyendo el American Petroleum Institute, el National Petroleum Council y otros foros de política energética global.

¿Qué edad tiene Darren Woods?

Darren Woods nació el 16 de diciembre de 1965 en Wichita, Kansas, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 60 años.

¿Darren Woods tiene esposa?

Sí, Darren Woods está casado con Kathryn Woods, a quien conoció mientras ambos estudiaban en la universidad.

¿Qué signo zodiacal es Darren Woods?

Darren Woods es Sagitario, signo de fuego que se caracteriza por la aventura, la exploración y la búsqueda de la verdad y el conocimiento.

¿Darren Woods tiene hijos?

Sí, Darren y Kathryn tienen tres hijos; sin embargo, su vida personal la mantienen en privado, por lo que se desconocen detalles sobre edades y nombres.

¿Qué estudió Darren Woods?

Darren Woods tiene una licenciatura en Ingeniería Eléctrica por la Texas A&M University, además de una maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Kellogg School of Management de Northwestern University.

¿En qué ha trabajado Darren Woods?

Desde hace varios años, Woods se desempeñó como CEO de ExxonMobile; sin embargo, antes de asumir este cargo, se desempeñó en varios puestos como: