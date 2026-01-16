Estados Unidos realizó la primera venta de petróleo venezolano a Vitol, empresa con fuertes vínculos con Donald Trump.

John Addison, miembro principal de Vitol, no oculta su simpatía por el presidente de Estados Unidos, incluso donó millones de dólares a su campaña.

Por lo que en SDPnoticias te contamos más sobre Vitol y sus dueños.

¿Quién es el dueño de Vitol?

Vitol, la compañía global líder en comercialización de energía y materias primas con fuerte presencia en el sector petrolero, no tiene un único dueño.

Henk Viëtor (fishforward.nl / Sitio Web)

La empresa privada fundada por Henk Viëtor y Jacques Detiger en 1966, incluye socios, accionistas y una administración delegada.

En 1990, los fundadores vendieron acciones de la compañía a sus propios empleados por lo que un grupo de 400 personas son socios.

Asimismo cuenta con participaciones significativas provenientes de otras empresas como Saras SpA (petróleo) y Waste Plastic Upcycling A/S.

¿Quiénes son Henk Viëtor y Jacques Detiger?

Henk Viëtor es un hombre muy respetado en el sector energético tras la fundación de The Vitol Group, en agosto de 1966.

Bajo su liderazgo y dirección estratégica impulsó a Vitol a convertirse en una de las mayores empresas independientes de comercialización física y producción de petróleo .

Se jubiló en abril del 2020; sin embargo, continúa participando en consejo de administración de la firma Knight Sterling, dedicada a comprar y vender petróleo crudo y productos refinados.

Mientras que Jacques Detiger, un hombre de bajo perfil, se ocupó de Vitol por 14 años a partir de 1976, año en que Henk Viëtor dejó el negocio.

¿Qué edad tienen Henk Viëtor y Jacques Detiger?

Se desconoce la fecha de nacimiento tanto de Henk Viëtor como de Jacques Detiger.

¿Quiénes son las esposas de Henk Viëtor y de Jacques Detiger?

Se desconoce el estado civil de Henk Viëtor así como Jacques Detiger.

¿Cuántos hijos tienen Henk Viëtor y Jacques Detiger?

No se sabe si Henk Viëtor y Jacques Detiger tienen hijos.

¿Qué estudiaron Henk Viëtor y Jacques Detiger?

Henk Viëtor estudió medicina en la Universidad de Ámsterdam. Se especializó en inmunología y medicina transfusional en el Centro Médico Universitario de Leiden, en Países Bajos.

Se especializó en genética clínica en el Centro Médico Universitario de St. Radboud tras realizar su tesis sobre el desarrollo del sistema inmunitario fetal .

Se desconoce el grado de estudios de Jacques Detiger.

¿En qué han trabajado Henk Viëtor y Jacques Detiger?

Además de fundar The Vitol Group, Henk Viëtor se desempeñó como Director ejecutivo de Multigen Nederland BV.

Desde 2003 es emprendedor activo. Cofundó más de 15 empresas derivadas del sector biotecnológico, entre ellas:

Skyline Diagnostics

Dynomics

Immunaffect

Recharge

Drug Discover Factory

DC4U

Mylife.

Forma parte de la junta directiva del Centro de Medicina Traslacional, Skyline Diagnostics y Biofarmind.

Por su parte, Jacques Detiger estuvo al frente de Vitol por 14 años.

Primera ventad de petróleo venezolano de Estados Unidos fue a Vitol

La primera venta de petróleo venezolano desde Estados Unidos fue a Vitol, empresa con un fuerte vinculo con Donald Trump.

Es de conocimiento público que John Addison, miembro principal de Vitol, hizo millonarias donaciones a la campaña electoral de Donald Trump.

De acuerdo a una base de datos de donantes de OpenSecrets, donó 106 millones de pesos mexicanos a comités de acción política que apoyaron su campaña de reelección:

5 millones de dólares (poco más de 88 millones mexicanos) en octubre de 2024 a Maga Inc. el principal Comité de Acción Política del también magnate.

Un millón más a otros dos comités de acción política (PAC).

La primera venta de crudo venezolano dejó ingresos de aproximadamente 500 millones de dólares (poco más de 8.820 millones de pesos mexicanos), cantidad que fue depositada en cuentas bancarias estadounidenses.