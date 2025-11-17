Previo a la final de Miss Universo 2025 y ante la polémica que surgió en el certamen, se reveló que Omar Harfouch logró que Raul Rocha y Nawat Itsaragrisil hicieran las paces.

Raul Rocha y Nawat Itsaragrisil hacen las paces gracias a Omar Harfouch

Tras las tensiones que se generaron en Raul Rocha y Nawat Itsaragrisil por el enfrentamiento con Fátima Bosch en donde Nawat realizó comentarios ofensivos en contra de la representante de México, ambos directivos de Miss Universo se han reconciliado gracias a Omar Harfouch.

Y es que después del maltrato que sufrió y denunció Fátima Bosch por parte de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, Raúl Rocha, presidente del certamen anunció consecuencias en contra de Nawat; pero ahora, gracias al jurado Omar Harfouch, ambos han hecho las paces.

En un video publicado en redes sociales, se puede ver a Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil conviviendo tras lo acontecido con la representante de México, Fátima Bosch y todo indica que fue gracias a la intervención del jurado de Miss Universo Omar Harfouch, conocido como el ‘Peregrino de la Paz’.

Todo apunta que la reunión entre Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil fue para aclarar los malentendidos en torno a Miss Universo 2025 y llevar el certamen lejos de la polémica, las tensiones y discusiones tras el momento que se hizo viral en redes sociales y en todo el mundo.

El certamen de Miss Universo 2025 se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, Tailandia y habrá seis miembros en el jurado conformados por: