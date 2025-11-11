George Figueroa, director de Miss Universo México, fue detenido en Tailandia tras denuncia de Nawat Itsaragrisil.

El director de Miss Universo México fue detenido tras la denuncia de Nawat Itsaragrisil, quien lo señaló de irregularidades con un patrocinador.

Detienen a George Figueroa en Tailandia

Nawat Itsaragrisil acudió ante las autoridades de Tailandia para denunciar que una empresa ligada a apuestas estaba patrocinando a Fátima Bosch, Miss Universo México.

Policías de Tailandia acudieron a detener a todos los involucrados, incluido George Figueroa.

Martha Cristiana, ex directora de Miss Universo México, confirmó que George Figueroa fue uno de los detenidos en Tailandia.

George Figueroa, director de Miss Universo México (Instagram/@george_figueroa)

Supuestamente, la organización de Miss Universo México estaba incurriendo en prácticas ilegales.

Ya que Tailandia están prohibidos los juegos de azar y había patrocinadores de juegos en línea que patrocinaban el concurso de belleza.

Martha Cristiana mencionó que ella ya había denunciado irregularidades en el concurso y esto la habría llevado a renunciar a su puesto como directora de Miss Universo México.

Hasta el momento, George Figueroa o Miss Universo México no se ha manifestado por la detención del directivo y se desconoce su actual situación legal en Tailandia.

Director de Miss Universo México, George Santos, y Fátima Bosch (Instagram/@george_figueroa)

Martha Cristiana llama “manzana podrida” a George Figueroa

Desde 2024, Martha Cristiana reveló que George Figueroa estaba provocando problemas en Miss Universo México.

Incluso, lo señaló de ser el responsable del despido de Cynthia de la Vega, primera directora de Miss Universo México tras la renuncia de Lupita Jones.

Martha Cristiana también acusó a George Figueroa de provocar la ruptura entre Lupita Jones -de 58 años de edad- y Miss Universo México.

George Figueroa ya estaba relacionado con un caso de violencia en contra de una de las participantes de Miss Universo México.

Pues Miss Universo Quintana Roo 2025 lo acusó de fomentar violencia física, agresiones y hasta discriminación en contra de otras participantes.