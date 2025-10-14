María Corina Machado quien recientemente fue laureada con el Premio Nobel de la Paz 2025, aseguró que podrá recibirlo solo cuando Nicolás Maduro deje el poder.

La líder de oposición en Venezuela, María Corina Machado de 68 años de edad, fue anunciada como la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, algo que sorprendió a muchos y que a otros disgustó.

¿Qué dijo María Corina Machado sobre el Premio Nobel de la Paz 2025 y Nicolás Maduro?

María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, siendo ella la líder de oposición en Venezuela y ex candidata a la presidencia del país.

Sin embargo, recientemente reveló que solo podrá recoger su Premio Nobel de la Paz 2025 cuando Nicolás Maduro de 62 años de edad, deje el poder en Venezuela.

“Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida. He aprendido a vivir el día a día, y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está en su mano” María Corina Machado

María Corina Machado convoca a movilización global por Venezuela y contra Nicolás Maduro (María Corina Machado)

Estas declaraciones de María Corina Machado fueron hechas a un periódico noruego llamado Dagens Naeringsliv, la cual fue retomada por la agencia de noticias noruega NTB.

Asegurando que para que pueda viajar a Oslo, Noruega el próximo 10 de diciembre cuando “Venezuela sea libre”, es decir cuando Nicolás Maduro deje el poder.

Cabe mencionar que el pasado 13 de octubre, Nicolás Maduro anunció en un comunicado su ruptura de relaciones diplomáticas con Noruega y Austria al retirar las embajadas de Venezuela.

Si bien dijo que era un proceso de reestructuración en su servicio exterior, esto ocurrió tres días después del nombramiento de María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

Además de que Noruega y Austria fueron los únicos países de los que Venezuela retiró sus embajadas.