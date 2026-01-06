María Corina Machado de 58 años de edad, habló por primera vez sobre el Premio Nobel de la Paz y Donald Trump, el cual aseguran habría sido el motivo de la falta de apoyo por parte del mandatario para la transición en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.

¿Qué dijo María Corina Machado sobre Donald Trump y el Premio Nobel de la Paz?

A través de una entrevista para Fox News , María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y principal opositora del régimen de Nicolás Maduro, habló por primera vez sobre su galardón, el cual aseguran habría sido motivo por el cual el Donald Trump habría retirado su apoyo.

Y es que durante la entrevista, se le preguntó a María Corina Machado si es que en algún momento ella le ofreció su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, pues había rumores sobre ello, a lo que la ganadora reveló que “aún no había sucedido”.

“Ciertamente me encantaría poder decirle personalmente que creemos, el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo, y compartirlo con él” María Corina Machado

Asimismo, María Corina Machado aseguró que el Premio Nobel de la Paz que recibió recientemente era de todos los venezolanos, y que lo que Donald Trump había hecho por Venezuela era histórico y el primer paso hacia la democracia.

Sin embargo, María Corina Machado Machado reveló que no ha hablado con Donald Trump desde el pasado 10 de octubre, cuando se le comunicó que era la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Y a través de un comunicado, ella dedicó parte del premio al presidente de Estados Unidos, quien en varias ocasiones aseguró que merecía ese premio, y aunque felicitó a María Corina Machado, Donald Trump expresó su molestia de que la opositora aceptara el Premio Nobel de la Paz en vez de entregárselo a él.