Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que planea una reunión la próxima semana con la Premio Nobel de la Paz 2025 y líder opositora de Venezuela, María Corina Machado.

“Tengo entendido que ella vendrá la siguiente semana y estoy deseando saludarla” Donald Trump

Así lo dijo Donald Trump en una entrevista con Fox News transmitida la noche del jueves 8 de enero.

Donald Trump y María Corina Machado se reunirán en Estados Unidos

La reunión se va a dar en Estados Unidos aunque aún hay detalles por informar por parte de la Casa Blanca y el equipo de María Corina Machado.

Donald Trump dijo que María Corina Machado es una “muy agradable persona” luego de que la semana anterior señalara que actualmente no tiene el apoyo para liderar Venezuela.

Dichas declaraciones se emitieron en medio de la crisis en Venezuela derivada de la captura del presidente Nicolás Maduro, su traslado a Nueva York y el anuncio de Trump de que su gobierno va controlar el país, principalmente administrar el petróleo y otros recursos naturales.

¿Machado cederá el Nobel de la Paz a Trump? “sería un gran honor”

Donald Trump dijo en la misma entrevista con Fox News que “sería un gran honor recibir el Premio Nobel de la Paz 2025”, es decir, que María Corina Machado se lo ceda pues “he escuchado que quiere hacerlo.

Lo dijo así luego de que The Washington Post publicó en días anteriores que había descartado a María Corina Machado para dirigir Venezuela debido a que no le cedió el Premio Nobel de la Paz 2025 en diciembre pasado.

Otra declaración del presidente de Estados Unidos que llamo la atención en la entrevista con Fox News es el anuncio de que va a iniciar a atacar a los cárteles mexicanos por tierra.