Tras la reciente intervención que perpetró en Venezuela, Donald Trump se dijo el mayor merecedor del Premio Nobel de la Paz.

De acuerdo con el mandatario, esta postura se debe a que ha estado involucrado de cerca en diferentes conflictos internacionales, a los cuales les ha dado resolución.

Donald Trump aceptaría el Premio Nobel de la Paz si se lo ofrece María Corina Machado

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el presidente estadounidense fue cuestionado en torno a un cambio de postura por parte del Instituto Nobel noruego.

Esto después de que, en su momento, se le negara a María Corina Machado compartir su galardón con Donald Trump.

Donald Trump (Evan Vucci / AP)

En respuesta, el mandatario dijo aceptar el Premio Nobel de la Paz que ganó Corina Machado en octubre pasado solo si ésta se lo ofrece.

Donald Trump resaltó que él es el único merecedor de tal reconocimiento por la forma en la que ha intervenido en conflictos internacionales.

Por lo pronto, el mandatario adelanto que se reunirá con la opositora venezolana para evaluar una posible participación en el marco de lo que ha llamado una reconstrucción en Venezuela.

“Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto”, indicó Donald Trump.

🇺🇸🇻🇪Donald Trump confirmó que hablará la próxima semana en Washington con María Corina Machado para evaluar si puede tener un rol en el futuro político de Venezuela.



“Podría estar involucrada en algún aspecto”, dijo.



Al ser cuestionado sobre un posible cambio de postura, el… pic.twitter.com/jvWTkN8CGN — Azucena Uresti (@azucenau) January 9, 2026

“No necesito el derecho internacional”, dice Donald Trump tras ocupación en Venezuela

En declaraciones más recientes para The New York Times, el presidente Donald Trump defendió sus acciones tras la ocupación militar que autorizó en Venezuela.

Tras la captura de Nicolás Maduro y la Primera Dama, Estados Unidos fue cuestionado por violaciones al derecho internacional.

Sin embargo, el mandatario declaró no necesitar de tal derecho, pues se rige por lo que considersa moralmente correcto.

“Mi propia moralidad es el único límite para mi poder”, puntualizó Donald Trump.