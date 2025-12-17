Maria Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, justificó las acciones del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, contra Venezuela al considerarlas una acto de amor.

“Es absolutamente absurdo que tú veas el régimen de Maduro, que recibe apoyo de Rusia o de Irán y luego…. no solicitar el apoyo de países democráticos y líderes democráticos. Eso es absolutamente absurdo. No tenemos armas, tenemos nuestra voluntad, el poder de organización y el poder del amor, que al final debo decir que la paz es en última instancia un acto de amor” Maria Corina Machado. Premio Nobel de la Paz 2025

La líder opositora de Venezuela dijo que si Rusia e Irán apoyan a Nicolás Maduro y por ello se necesita el apoyo de un país democrático como Estados Unidos.

Maria Corina Machado justifica acciones militares y prioriza la “libertad” sobre la paz

Maria Corina Machado dejó ver que antes que la paz está la libertad de Venezuela pues dijo que “la paz de los muertos” es la que tiene a su país bajo opresión.

“Por lo que luchamos es por la libertad para tener paz y la democracia para la paz” Maria Corina Machado. Premio Nobel de la Paz 2025

Consejo Noruego para la Paz no apoya respaldo de Maria Corina Machado a acciones militares de Estados Unidos

Así lo reiteró Maria Corina Machado ya que en ocasiones anteriores también ha dicho que en Venezuela operan grupos terroristas como Hezbolá o Hamás.

Su apoyo a acciones militares de Estados Unidos ha llevado a posiciones en contra como la del Consejo Noruego para la Paz, que ha declarado no estar de acuerdo con su posición.

Estados Unidos bloquea Venezuela; gobierno de Maduro responde que quieren robarse sus riquezas

Cabe recordar que días antes, la Premio Nobel de la Paz 2025 manifestó también su apoyo a la incautación de petróleo por parte de Estados Unidos, estrategia de Donald Trump.

Ello lo dijo antes de que Donald Trump pasara a ordenar el 16 de diciembre el bloqueo completo de todos los barcos petroleros que entren y salgan de Venezuela.

La justificación de Donald Trump han sido las acusaciones contra Venezuela de robar activos estadounidenses como petroleo y tierras y señalar a su gobierno de traficar con personas, ser terrortista y narcotraficante.

Venezuela ha respondido que el único objetivo de Estados Unidos es robarse las riquezas del país, quien cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo.

El gobierno de Nicolás Maduro declaró que la amenaza de estados Unidos es una “amenaza grotesca y violenta” y pidió los pueblos de todos le mundo, incluido el de Estados Unidos, a rechazar “esta extravagante amenaza”.