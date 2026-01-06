En octubre de 2025, María Corina Machado, de 58 años de edad, ganó el Premio Nobel de la Paz, por su labor en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela, reconocimiento que hoy le gustaría compartir con Donald Trump.

Así lo reveló en una reciente entrevista con Fox News, María Corina Machado aseguró que desea compartir su reconocimiento con Donald Trump, en nombre del pueblo venezolano.

Ante esto, el Instituto Nobel noruego no tardó en informarle a la principal líder de la oposición al chavismo​ que no será posible.

Instituto Nobel aclara por qué María Corina Machado no puede compartir el premio

Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel noruego, mediante la agencia EFE, aclara que el codiciado Premio Nobel, una vez que se entrega, no puede transferirse y tampoco puede ser revocado.

“Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre” Erik Aasheim. Secretario del Comité Noruego del Nobel

María Corina Machado gana el premio Nobel de la Paz 2025 (Especial)

Cabe mencionar que el Premio Nobel se entrega junto a una medalla, un diploma y una considerable suma de dinero.

De 2023 a 2025, el premio se complementó con 11 millones de coronas suecas, poco más de 21,501 millones de pesos mexicanos.

Por lo que Aasheim, quien se desempeña como Secretario del Comité Noruego del Nobel, señala que la laureada o laureados sí pueden compartir la cantidad monetaria con quien deseen así como hacer de ella lo que les plazca.

“En cuanto al dinero del premio, son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna” Erik Aasheim. Secretario del Comité Noruego del Nobel

¿Por qué María Corina Machado quiere compartir el Premio Nobel con Donald Trump?

María Corina Machado, quien ya le había dedicado su Premio Nobel a Donald Trump, se siente muy agradecida con éste por su intervención en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, de 63 años de edad.

Por ello, María Corina Machado quiere compartir su Premio Nobel, forma parte de su agradecimiento por las “valientes acciones” de Donald Trump, de 79 años de edad.

Esto aún cuando Trump, no le habla desde que recibió el reconocimiento ya que en ese momento le retiró su apoyo para liderar una eventual transición política en Venezuela.