Tras las declaraciones continuas de Donald Trump de hacerse con el territorio de Groenlandia, ahora revela que está dispuesto a comprarlo o a formar un pacto de libre asociación en la isla.

“Por motivos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos de América considera que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta” Donald Trump

Donald Trump ha expresado en varias ocasiones que desea controlar Groenlandia, el territorio autónomo gobernado por Dinamarca y, ante la negativa del gobierno danés, ahora el mandatario estadounidense ha ofrecido comprarlo.

Y es que de acuerdo con Reuters , un alto funcionario de la administración de Donald Trump ha revelado que desea que Estados Unidos anexe Groenlandia durante su mandato, por lo que incluso está dispuesto a comprarlo ya que “el tema no va a desaparecer”.

Donald Trump ahora quiere comprar Groenlandia (Alex Brandon/AP)

Esto pese a la negativa con la que en reiteradas ocasiones Dinamarca se ha pronunciado, y de las objeciones de varios miembros de la OTAN.

Cabe mencionar que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, aseguró el lunes que ya había “dejado muy clara la postura del Reino de Dinamarca, y que Groenlandia ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere formar parte de Estados Unidos”, pero ¿por qué Donald Trump quiere hacerse del control de Groenlandia?

¿Por qué Donald Trump quiere controlar Groenlandia?

Donald Trump nuevamente se ha pronunciado sobre sus deseos de controlar el territorio autónomo de Groenlandia gobernado por Dinamarca, e incluso ya se ofreció a comprarlo.

Y es que estratégicamente, el territorio autónomo danés es una isla rica en recursos que ocupa una posición geopolítica estratégica.

Ya que Groenlandia está situada entre Estados Unidos, Europa y sobre la brecha GIUK; este es un paso marítimo entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido que conecta el Ártico con el océano Atlántico.

“Necesitamos Groenlandia… es muy estratégica en este momento. Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes. Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”. Donald Trump

Esto aunado a los ricos yacimientos de recursos naturales como:

Petróleo

Gas

Minerales de tierras raras

Pues ahora que China la industria de las tierras raras para ejercer presión sobre Estados Unidos, Groenlandia es un territorio que le daría la ventaja al mandatario estadounidense, ya que estos minerales son cada vez más cruciales para la economía mundial.

Esto ya que se han vuelto cada vez más necesarias para fabricar todo tipo de productos que van desde los autos eléctricos y turbinas eólicas, hasta equipo militar.