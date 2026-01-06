La Casa Blanca reveló que el interés del presidente Donald Trump por Groenlandia no ha quedado en el pasado y, por el contrario, no descarta echar mano del ejército para controlar el territorio.

“El presidente y su equipo están discutiendo una gama de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior (tomar el control de Groenlandia, por supuesto, utilizar las fuerzas armadas estadounidenses es siempre una opción a disposición del comandante en jefe” Casa Blanca

Donald Trump no descarta usar al ejército para adquirir Groenlandia

El nuevo “objeto del deseo” del presidente Donald Trump, podría dar paso a una nueva acción militar del gobierno de Estados Unidos, reveló la propia Casa Blanca a través de un comunicado.

Lo anterior debido a que en el desplegado, se apunta que Donald Trump está revisando todas las opciones para adquirir Groenlandia, lo cual incluye el posible uso del ejército.

Donald Trump insiste en que buscará apoderarse de Groenlandia. (Eduardo Díaz)

A pesar de la postura de rechazo constate por parte de Dinamarca, se asegura que el presidente ya considera el tema de la compra de Groenlandia como una prioridad para Estados Unidos.

Así se establece debido a que en ojos del mandatario, el contar con dicho territorio reforzaría la seguridad nacional del país, pues permitiría “disuadir” a sus rivales en la región del Ártico.

Por ese motivo, la Casa Blanca sentenció que de ser necesario, Donald Trump no dudaría en usar al ejército de Estados Unidos para conseguir la adquisición del territorio ahora en control de Dinamarca.

Dinamarca y Groenlandia rechazan planes de Donald Trump

Mientras Donald Trump ha reavivado su interés por adquirir Groenlandia, las autoridades locales se mantienen firmes en su postura de rechazo ante los planes del presidente de Estados Unidos.

Ante el tema, el gobierno autónomo de Groenlandia encabezado por Jens-Frederik Nielsen, ha reafirmado su autonomía con firmeza, pues ha insistido en rechazar cualquier intento de anexión.

Donald Trump quiere comprar Groenlandia (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Por su parte, el primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha sostenido que la isla no está en venta, por lo cual ha marcado distancia frente a Estados Unidos y Donald Trump.

Bajo ese contexto, se ha llamado a la calma, pues se asegura que su democracia no puede ser conquistada, por lo que se pide a Estados Unidos respetar sus decisiones.

Dinamarca reforzó su mensaje al recordar que Gorenlandia mantiene un estatus autónomo y que cualquier propuesta de anexión, incluida la de Donald Trump, carece de validez política y jurídica.