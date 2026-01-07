El primer ministro Jens-Frederik Nielsen, agradeció la solidaridad internacional con Groenlandia ante amenazas de Estados Unidos.

Y es que al menos seis líderes europeos han firmado un documento donde apoyan la defensa de Groenlandia, en medio de las intenciones de anexión por parte de Donald Trump.

Jens-Frederik Nielsen agradece apoyo a Groenlandia ante amenazas de Estados Unidos

En medio de las tensiones con Estados Unidos, Jens-Frederik Nielsen agradeció la solidaridad internacional que líderes europeos han mostrado con Groenlandia.

El documento, que incluye el rechazo a las amenazas de Estados Unidos por parte del reino de Dinamarca, fue firmado también por países como:

España

Francia

Alemania

Italia

Reino Unido

Polonia

La declaración firmada señala que Groenlandia solo le pertenece a sus habitantes, además de que reitera que solo ellos y Dinamarca tienen la facultad para la toma de decisiones en asuntos que le atañen a este territorio.

Tras mostrar su gratitud por el apoyo internacional, Jens-Frederik Nielsen también instó a Estados Unidos a que sostenga un diálogo con respeto utilizando los medios diplomáticos y políticos para referirse a Groenlandia.

Además, el primer ministro recordó que Groenlandia mantiene acuerdos con Estados Unidos, por lo que instó al gobierno de dicho país a utilizar los foros respectivos para emitir algún pronunciamiento.

Jens-Frederik Nielsen enfatizó que el diálogo con el gobierno de Trump debe estar basado en el respeto al estatus de Groenlandia, así como en el principio de integridad de este territorio.

Los países europeos enfatizaron que la seguridad en la zona del Ártico resulta prioritaria para Europa, además de ser clave para la seguridad de todo el mundo.