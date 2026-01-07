Ante la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por tomar el control de Groenlandia, el gobierno de Canadá expresó su apoyo a la soberanía territorial de Dinamarca.

"Canadá siempre apoyará la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca, incluida Groenlandia" Mark Carney. Primer Ministro de Canadá.

Canadá apoya a Dinamarca en tema de Groenlandia

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, manifestó su total apoyo al gobierno de Dinamarca por la soberanía de Groenlandia.

Así lo expresó el primer ministro canadiense luego del encuentro que sostuvo en la ciudad de París el martes 6 de enero, con su homóloga danesa, Mette Frederiksen.

Canadá manifiesta apoyo a Dinamarca por la soberanía territorial de Groenlandia (@MarkJCarney/X)

En su publicación, Mark Carney aseveró que Canadá y Dinamarca "son aliados y socios" en el deber compartido de guardar la seguridad y la resilencia en la región del Océano Ártico.

En ese sentido, el primer ministro de Canadá aseveró que su nación siempre estará a favor de apoyar la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca, incluido la zona de Groenlandia.

Ante ello, el mandatario garantizó que ambas naciones se mantendrán unidad para dar continuidad al trabajo conjunto en busca de que se “garantice la paz en Ucrania y en toda Europa”.

Canadá se suma a Europa en apoyo a Dinamarca por Groenlandia

Debido a que Donald Trump revivió su interés por anexar a Groenlandia al territorio de Estados Unidos, diversos líderes mundiales han expresado su rechazo a los planes del mandatario.

Además del Primer Ministero de Canadá, Mark Carney, otros 6 líderes de Europa se han manifestado a favor de la soberanía territorial de Groenlandia y a favor de Dinamarca:

Emmanuel Macron, presidente de Francia: Defendió que solo Dinamarca y Groenlandia deciden sobre su futuro

Friedrich Merz, canciller de Alemania: Subrayó la importancia de la soberanía y la seguridad en la zona del Oceáno Ártico

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia: Se sumó a la declaración conjunta de apoyo a Dinamarca y Groenlandia

Donald Tusk, primer ministro de Polonia: Recalcó que Groenlandia le pertenece solo a su propio pueblo

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España: Señaló que el respeto a la soberanía territorial es esencial para la paz

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido: Respaldó la integridad territorial de Dinamarca y rechazó los intereses de anexión de Groenlandia