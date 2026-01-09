Usuarios en redes sociales se han encargado de armar una teoría que involucra una boda entre uno de los hijos de Donald Trump y una princesa de Dinamarca para que Groenlandia sea anexada a los Estados Unidos.

Aunque los matrimonios como mecanismo para obtener territorios fueron comunes hasta el siglo XVIII, con el paso del tiempo y el progreso de la democracia, estas prácticas dejaron de utilizarse.

La boda de Barron Trump con la princesa Isabella de Dinamarca para obtener Groenlandia

Como si se tratase de una antigua monarquía europea, los seguidores de Donald Trump creen que su hijo menor de 19 años, Barron Trump, debería casarse con la princesa Isabella de Dinamarca, de 18 años, para obtener Groenlandia.

Isabella de Dinamarca (Especial)

Barron Trump (AFP/Getty Images)

Videos, fotos y hasta memes generados con Inteligencia Artificial muestran una boda real hipotética como solución al interés de Donald Trump para que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos.

Aunque la teoría empezó como una broma en redes sociales, lo cierto es que el debate político es más serio debido a la insistencia de Estados Unidos para poseer Groenlandia.

Incluso, fuentes consultadas por la agencia Reuters, indican que funcionarios estadounidenses buscarían pagar entre 10 mil a 100 mil dólares por persona que viva en Groenlandia para dejarse integrar.

Sin embargo, la vía monetaria no es la única manera propuesta por Estados Unidos, pues también se ha planteado una posible incursión militar como la ocurrida en territorio venezolano.