Funcionarios de Estados Unidos han propuesto realizar pagos millonarios a cada habitante de Groenlandia con el objetivo de convencerlos de separarse de Dinamarca.

De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia Reuters, los pagos acordados por funcionarios, incluidos asesores de la Casa Blanca, van desde 10 mil a 100 mil dólares por persona que viva en Groenlandia.

Estados Unidos discute desde pagos millonarios hasta incursiones militares para tener Groenlandia

El pago que Estados Unidos estaría dispuesto a realizar a los más de 57 mil habitantes de Groenlandia ofrece una explicación de cómo el gobierno de Donald Trump podría hacerse de ese territorio que pertenece a Dinamarca.

La isla de Groenlandia (EFE)

Sin embargo, la vía monetaria no es la única manera propuesta por Estados Unidos, pues también se ha planteado una posible incursión militar como la ocurrida en territorio venezolano.

La justificación que Donald Trump ha dado para que Estados Unidos adquiera Groenlandia se basa en factores estratégicos, entre ellos la riqueza del territorio en minerales necesarios para el desarrollo de tecnologías militares.

Además, también ha sostenido que el hemisferio occidental, en su conjunto, debería mantenerse bajo la influencia geopolítica de Washington frente a posibles amenazas.

Desde hace tiempo, la isla de Groenlandia ha buscado tener su propia independencia, propósito que no ha tenido éxito debido a su gran dependencia económica a Dinamarca.