El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revivió el interés por ocupar Groenlandia al advertir que no permitirá la presencia de Rusia y China en ese territorio.

“Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabe, por las buenas; pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas” Donald Trump

Además, reiteró en varias ocasiones a los medios de comunicación que Estados Unidos hará algo en Groenlandia, ya sea “por las buenas o por las malas”.

Donald Trump no ha descartado el uso de la vía militar para obtener Groenlandia y, según medios, su gabinete analiza ofrecer hasta 100 mil dólares a cada habitante de la isla para unirse a Estados Unidos.

Donald Trump denuncia la presencia naval de Rusia y China en Groenlandia

Durante la conferencia del viernes en la Casa Blanca, Donald Trump sostuvo que no va a permitir “que Rusia o China ocupen Groenlandia”, por lo que ha decidido “hacer algo” con esa isla que pertenece a Dinamarca.

La isla de Groenlandia (EFE)

Trump justificó que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por razones de seguridad, pues en la isla se ha reportado presencia, según dijo, de fuerzas navales de Rusia y China.

“Ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes”. Donald Trump

De igual manera, cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia al sostener que el “hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra”.

Sobre las posibles repercusiones en la OTAN, Donald Trump negó que la intervención de Estados Unidos sea un atentado contra la alianza política y militar transatlántica: “estoy totalmente a favor de la OTAN. Yo la salvé”, dijo.