En la conferencia de prensa, Donald Trump fue cuestionado sobre el caso de Jeffrey Epstein en especifico sobre las fotografías en las que se observa con el expresidente Bill Clinton.

“Odié ver fotos suyas” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Previo a la conferencia del 22 de diciembre de 2025, el vocero de Bill Clinton, Harry Sisson compartió la exigencia del expresidente a Donald Trump, referente al caso Epstein: transparencia total.

“Es algo terrible”: Donald Trump habla sobre las fotos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein

En su conferencia de prensa de este lunes 22 de diciembre, Donald Trump fue cuestionado sobre su reacción al ver las fotos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein, lo cual aseguró odió.

Donald Trump descartó que sea algo personal, ya que siempre le ha agradado Bill Clinton, con quien se ha tratado con respeto todo el tiempo, por lo cual es algo terrible verlo en fotos con Epstein.

Sin embargo, Donald Trump aseguró que es algo con lo cual Bill Clinton podrá lidiar, aunque no otras personas que puedan ser vistas en los archivos del caso Epstein y que fueron captadas de manera inocente.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos volvió a renegar que se le cuestione sobre Jeffrey Epstein, ya que sólo distrae del gran éxito de los republicanos en el país.

Aunque añadió que entiende que es algo que los demócratas y republicanos “corruptos” han pedido, ver los más de 100 mil archivos del caso de Epstein, pese a que algunos eran sus amigos.

Bill Clinton exige a Donald Trump total transparencia en el caso Epstein: vocero Harry Sisson

Previo a la conferencia, el vocero de Bill Clinton compartió la última declaración del expresidente referente a los archivos del caso Epstein y exigió a Donald Trump se publiquen todas las fotos y documentos.

Y es que como apunta, la Ley de Transparencia obliga al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que el expediente completo del caso Epstein sea público en su totalidad.

Sin embargo, Bill Clinton apunta a Donald Trump que por la forma en que fueron publicados los archivos del caso Epstein, está claro que se busca proteger a alguien o algo, aunque desconoce por qué.

Por esto, Bill Clinton exigió a Donald Trump que ordene a su fiscal Pam Bondi que se publique cualquier material que haga referencia o menciona al expresidente.

Ya sea una fotografía, transcripciones del jurado o notas de entrevistas, por lo cual, el vocero advierte que si Donald Trump es capaz de pedirle lo mismo sobre su persona.