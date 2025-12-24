Las autoridades estadounidenses dieron a conocer que descubrieron al menos un millón de documentos relacionados con el caso Epstein, por lo que serán revelados de manera progresiva en el 2026.

“Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorar algunas semanas más. El Departamento continuará cumpliendo plenamente con la ley federal y la orden del presidente Trump de publicar los archivos” Departamento de Justicia de Estados Unidos

Según informó el Departamento de Justicia, fue el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York y el FBI quienes confirmaron la existencia de los archivos posiblemente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

Por lo cual, en conformidad con la Ley de Transparencia de Expedientes Epstein, los alrededor de un millón de documentos serán revisados y publicados en las próximas semanas del 2026.

Trump apareció varias veces en la pasada publicación de documentos del caso Epstein

Sobre la publicación de los documentos del caso Epstein, el Departamento de Justicia añadió que un grupo de abogados se encuentra trabajando incansablemente para revisar todos los archivos.

En específico, los legistas se encargarán de las redacciones legalmente requeridas para proteger a las víctimas, con la misión de “publicar los documentos lo antes posible”.

Jeffrey Epstein (Especial)

Aunque aún no se conoce qué contienen los más de un millón de documentos, llama la atención que Donald Trump se mencionó numerosas veces en la documentación pública sobre el caso de su excolega.

El nombre de Donald Trump aparece en los viajes que realizó en el avión privado de Epstein, o incluso en el testimonio de alguien que menciona a una mujer que aseguró haber sido violada por el actual presidente de Estados Unidos.

Es de recordar que el Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando grandes cantidades de documentos vinculados al caso Epstein, con base en una ley aprobada en noviembre en el Congreso.