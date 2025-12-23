El caso Epstein sigue porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que las acusaciones contra Donald Trump, presidente estadounidense “son falsas y sin fundamentos”.

Esto ocurre después de que el Gobierno de Estados Unidos, publicara miles de documentos nuevos del caso Epstein.

Estos nuevos documentos del caso Epstein fueron publicados después de las acusaciones de la oposición demócrata de retener información debido a la lenta difusión de estos archivos.

Si acusaciones contra Trump fueran reales ya se hubieran utilizado señala Departamento de Justicia de Estados Unidos tras publicar miles de documentos nuevos del Caso Epstein

En un breve mensaje el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que si las acusaciones contra Trump fueran reales ya se hubieran utilizado hacia el presidente tras publicar miles de documentos nuevos del Caso Epstein.

Señalaron también que ha publicado oficialmente casi 30.000 páginas más de documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

Además de que algunos de estos documentos afirman que “contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) justo antes de las elecciones de 2020″.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que “las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”.

Sin embargo, adelantaron que por su compromiso con la ley y la transparencia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estará publicando estos documentos con las protecciones legalmente requeridas para las víctimas de Epstein.

Sobre los nuevos documentos, el Departamento de Justicia publicó alrededor de 11.000 enlaces a nuevos documentos en línea, pero algunos de ellos no llevaban a ninguna parte.

El Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), que obligaba a publicar la totalidad de los documentos antes del viernes pasado.

Un grupo de víctimas del exfinanciero neoyorquino criticó el lunes que sólo una “fracción” de los archivos se hizo pública, y destacó el tachado “anómalo y extremo” de los elementos.