Se siguen filtrando fotos y videos de personalidades junto a Jeffrey Epstein; ahora se mostraron una serie de imágenes donde aparece Michael Jackson, quien fue señalado de ser cercano del magnate en un inicio.

Estas fotos y videos de Michael Jackson con Jeffrey Epstein son de la única reunión que tuvo el cantante con el delincuente sexual, la cual fue documentada en su momento.

Fotos y videos de Michael Jackson con Jeffrey Epstein son de una reunión en los 2000

De acuerdo con diversos reportes, las fotos y videos donde aparece Michael Jackson con Jeffrey Epstein son de una reunión a inicios de los años 2000 en Palm Beach.

🚨 Misinformation alert:



A newly circulated photo shows Michael Jackson with Jeffrey Epstein during their only meeting at Epstein’s Palm Beach home (not the island), when Michael was searching for properties. One of Epstein’s victims has stated that Jackson did nothing… pic.twitter.com/25FOQ7GRS8 — CHEFIN 🇧🇷 (@ATTACHNUDES) December 19, 2025

Michael Jackson fue a la casa de Jeffrey Epstein, pues buscaba asesoramiento inmobiliario, ya que el cantante estaba en busca de una casa en dicha zona.

Según la información señalada, esta fue la única vez que el cantante y el magnate se reunieron, después de esto no volvieron a establecer contacto en ningún sentido.

Asimismo se señaló que uno de los videos, en realidad no es de la mencionada reunión, sino de un evento benéfico donde Jackson estuvo colaborando con Diana Ross, al cual también acudieron sus hijos.

Las fotos y videos de Michael Jackson con Jeffrey Epstein no serían nuevas

Usuarios de redes sociales que han visto las fotos y videos de Michael Jackson con Jeffrey Epstein, señalan que este material no es nuevo en realidad, ya se había mostrado hace varios años.

Señalando que estas fotos y videos de Michael Jackson y Jeffrey Epstein se usaron para descalificar al cantante, mencionando una supuesta implicación con el delincuente sexual.

Sin embargo, posteriormente se dio a conocer que en realidad Michael Jackson nunca tuvo una relación con Epstein, más allá de esa pequeña reunión.

De hecho una de las víctimas confirmó que Michael Jackson no hizo ni intentó hacer nada malo, de hecho consideran que fue bastante respetuoso, pues en la misma casa de Palm Beach vivían varias de las víctimas.