El misterio en torno al caso Jefrrey Epstein ha aumentado después de que a menos de 24 horas de su publicación, al menos 16 archivos desaparecieran de manera repentina de la página oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

No obstante, ante las especulaciones que se generaron tras esta situación, el propio Departamento de Justicia aclaró que se trató de una medida para proteger la identidad de las víctimas.

Eliminan 16 archivos del caso Epstein; Departamento de Justicia asegura que volverán a ser publicados

En Estados Unidos, cientos de reportes señalaron que, a menos de un día de que el Departamento de Justicia había publicado documentos relacionados al caso Epstein, al menos 16 archivos habían sido eliminados sin aviso alguno.

Esto generó especulaciones sobre si esta acción se trataba de alguna decisión política, luego de que congresistas demócratas publicaran supuestas fotografías del caso Epstein que involucraban al presidente Trump.

Sin embargo, antes estos señalamientos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado para aclarar lo sucedido.

En el escrito, las autoridades reconocieron que los archivos del caso Epstein sí fueron eliminados de manera premeditada de su sitio web.

A pesar de ello, detallaron que esta decisión se tomó por solicitud de diversas organizaciones de víctimas. El motivo de ello es que solicitaron se protegiera la identidad de cada una de ellas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, una vez que se lleve a cabo esta acción, los archivos volverán a ser publicados en el portal oficial como parte de las revelaciones del caso Epstein.