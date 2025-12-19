Este viernes 19 de diciembre se venció el plazo máximo para la liberación de información no clasificada del caso Epstein.

Los archivos fueron parte de las investigaciones y jucio contra Jeffrey Epstein.

De acuerdo con la Ley de Transparencia por la que se solicitó la publicación de esta información, los archivos deben ser ahora de dominio público.

¿Cómo y dónde consultar en línea archivos del caso Epstein?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) habilitó un portal público (https://www.justice.gov/) donde se publicaron los registros judiciales y fotografías relacionadas con el caso Epstein.

Al entrar a la página se te otorgará un lugar en la fila virtual. En su primer día de consultas, la alta demanda de usuarios colapsó el servicio.

Jeffrey Epstein y Donald Trump (@ActualidadRT / Tomada de X)

Entre otras de las opciones de consulta se encuentran los archivos de la corte, siendo a través de la organización Free Law Project que se han archivado la mayoría de la información desclasificada en su página web: https://www.courtlistener.com/.

Por su parte, algunos medios de comunicación que han organizado y analizado parte de la documentación son:

The New York Times

BBC

The Guardian

Reuters

Associated Press

¿Qué se puede encontrar en los archivos publicados del caso Epstein?

Los archivos públicos del caso Epstein contienen testimonios judiciales, registros de vuelos, correos y nombres mencionados en procesos legales, sin que ello implique automáticamente responsabilidad penal.

Que una persona aparezca en los documentos no significa que haya cometido un delito, ya que muchos nombres surgen como referencias, testigos o terceros.

Por ello, los tribunales y expertos recomiendan analizar los archivos con cautela, contexto legal y verificación de fuentes, para evitar interpretaciones erróneas o desinformación alrededor de Jeffrey Epstein.