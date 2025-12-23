FBI asegura que es falsa la carta que supuestamente envió Jeffrey Epstein al agresor sexual Larry Nassar.

Trascendió que Jeffrey Epstein había enviado una carta manuscrita con referencias obscenas que involucraban a Donald Trump, firmada como “J. Epstein”, a Larry Nassar en 2019.

FBI desmiente que Jeffrey Epstein haya enviado una carta a Larry Nassar

El Departamento de Justicia del FBI compartió un comunicado para confirmar que se negó la autenticidad de una carta entre Jeffrey Epstein y Larry Nassar, acusado por abuso y agresión sexual contra atletas.

El FBI explica que la carta fue recibida por la cárcel y reportada de inmediato al organismo, por lo que llegaron a la conclusión retomando los siguientes elementos:

La escritura no coincide con la Jeffrey Epstein

La carta fue enviada tres días después de la muerte de Jeffrey Epstein

La carta fue enviada desde Virginia, cuando Jeffrey Epstein estaba en Nueva York

La dirección del remitente no incluía la cárcel donde estaba detenido Epstein

“Esta carta falsa sirve como recordatorio de que la publicación de un documento por parte del Departamento de Justicia no implica que las acusaciones o afirmaciones contenidas en él sean veraces” Departamento de Justicia de Estados Unidos

Jeffrey Epstein (House Oversight Democrats / AFP)

Se mencionó, además, que el documento no es una acusación o afirmación en contra de alguien , por lo que se debe se cuestionar la autenticidad de los documentos sobre el caso Epstein.

Así inició el rumor sobre la carta de Jeffrey Epstein a Larry Nassar

El lunes 22 de diciembre, el Departamento de Justicia publicó una colección de documentos sobre el caso de Epstein, la cual incluía una carta supuestamente enviada a Larry Nassar.

En la carta había párrafos como: “Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y atractivas”.

Posteriormente, el Departamento de Justicia aclaró que esta carta no fue escrita por Jeffrey Epstein y que no todos los documentos que publiquen son “acusaciones o afirmaciones”.

Incluso, la institución aclaró que algunos de los documentos “contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas”.

Hasta el momento, han surgido diversas acusaciones contra Jeffrey Epstein que involucran a Donald Trump, pero no existen acusaciones legales en su contra.