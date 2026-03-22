Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, pidió a otros países del mundo unirse a la guerra contra Irán, ello a pesar de que aseguró que van ganando el conflicto y los están “aplastando”.

“Es hora de que los líderes de los países se sumen. Me complace decir que veo que algunos empiezan a avanzar en esa dirección, pero se necesita más” Benjamin Netanyahu. Primer ministro de Israel

Benjamín Netanyahu dijo que varios países empiezan a unirse a la guerra pero necesitan que sean más.

El primer ministro israelí lo dijo así a periodistas durante un recorrido por la localidad de Arad, donde la noche anterior se registró un ataque de Irán que dejó decenas de heridos.

Netanyahu coincide en llamado a otros países; Trump los llamó cobardes

Las declaraciones de Benjamin Netanyahu coinciden con la posición de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en el sentido de que otros países son se han unido a combatir a Irán.

De hecho, días atrás Trump llamó cobardes a los países que integran el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por no intervenir para liberar el estrecho de Ormuz a pesar de que les conviene a todos.

De acuerdo con el presidente estadunidense, esa sería una manobra sencilla para combatir los altos precios del petróleo producto de la guerra con Irán que inició el 28 de febrero con la operación Furia Épica en la que mataron al ayatolá Alí Jamenei.

Netanyahu: Israel y Estados Unidos trabajan por el bien del mundo

Benjamin Netanyahu aseguró que sus países junto con Estados Unidos trabajan por el bien del mundo en su guerra contra Irán.

Así lo dijo como una forma de insistir en que los líderes del mundo deben unirse a ellos.

El objetivo, aseguró, es desmantelar el programa nuclear de Irán y su programa de misiles.

Otro de los objetivos dijo es crear las condiciones para que el pueblo se revele y derroque al régimen de Irán.