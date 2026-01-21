Por una precaria situación financiera del Gobierno de Estados Unidos, el fondo danés AkademikerPension anunció que comenzará a vender bonos del Tesoro estadounidense, al considerar que el país ya no representa un crédito sólido a largo plazo.

AkademikerPension, vehículo de inversión que administra los ahorros de profesores, catedráticos universitarios y académicos en Dinamarca, informó que se deshará de bonos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una operación que se extenderá hasta finales de este mes.

Aunque la relación entre el gobierno de Donald Trump y Dinamarca se ha tensado por el tema de Groenlandia, el fondo aclaró que esta situación no influyó en la decisión, la cual responde exclusivamente a criterios financieros y de riesgo crediticio.

La medida contempla la venta de alrededor de 100 millones de dólares en deuda estadounidense.

AkademikerPension advierte riesgo político y crediticio en la administración Trump

De acuerdo con Anders Schelde, director de Inversiones de AkademikerPension, la decisión se tomó tras evaluar la fragilidad de las finanzas públicas de Estados Unidos y el entorno político actual.

El fondo considera que el riesgo político y crediticio asociado a la administración de Trump no es sostenible en el largo plazo, lo que representa una amenaza para los inversionistas institucionales.

“Estados Unidos básicamente no es un buen crédito y, a largo plazo, las finanzas del gobierno estadounidense no son sostenibles” Anders Schelde, director de Inversiones de AkademikerPension

Schelde explicó que el fondo ya trabaja en alternativas para gestionar su liquidez y reducir riesgos, tras la salida progresiva de los bonos estadounidenses.

Actualmente, AkademikerPension administra inversiones para 174 mil 500 miembros, con activos valuados en 164 mil millones de coronas danesas, equivalentes a 21 mil 950 millones de euros.

Por primera vez, un fondo de pensiones europeo (AkademikerPension) abandona los bonos del Tesoro de EEUU. ¿La razón? Consideran que el riesgo político y crediticio de la administración Trump es "demasiado grande para ignorarlo".



​El activo "más seguro" del mundo acaba de dejar… pic.twitter.com/c2R8ONxxSj — Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) January 20, 2026

Estados Unidos minimiza la venta europea de bonos del Tesoro

En contraste, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, restó importancia a la venta de bonos estadounidenses por parte de inversionistas europeos.

Desde una conferencia de prensa en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Bessent calificó estas versiones como una “narrativa completamente falsa” y carente de lógica.

El funcionario estadounidense pidió a Europa “tomar un respiro” ante las presiones políticas de Trump y descartó que la Unión Europea o el Reino Unido estén preparando represalias financieras que representen un riesgo real para Estados Unidos.