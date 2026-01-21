El presidente Donald Trump descartó usar la acción militar en Groenlandia para obtener su control, y lo vincula al paso 8 de su libro de jugadas de aranceles.

“No tengo que usar la fuerza, no usaré la fuerza” Donald Trump

Donald Trump descarta usar acciones militares para el control de Groenlandia

Durante un discurso en el Foro Económico Mundial, el cual se lleva a cabo en Davos, Suiza, Donald Trump descartó usar la fuerza militar para controlar Groenlandia, esto tras la serie de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea por la adquisición del territorio semi autónomo danés.

Pues Trump ha amenazado con aumentar los aranceles a aquellos países europeos que no respalden su idea de hacerse con Groenlandia.

Sin embargo, aunque el presidente Donald Trump explicó que no usará fuerza militar ante el tema de Groenlandia, territorio de Dinamarca, aliviando las preocupaciones inmediatas, no se descarta un cambio de opinión.

Esta declaración por parte de Donald Trump al descartar usar el uso de la fuerza militar en Groenlandia, ya hizo eco en el ministro de Finanzas noruego y exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Pues en entrevista con CNN recalcó que era algo “importante” el descartar el uso del ejército para anexar Groenlandia: