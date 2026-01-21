El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió que “no se puede descartar” una posible invasión de Estados Unidos al territorio, pese a considerarlo un escenario poco probable.

“Es poco probable que haya un conflicto militar, pero no se puede descartar” Jens-Frederik Nielsen

En conferencia de prensa en Nuuk, el PM de Groenlandia llamó a la población a prepararse y anunció la creación de grupos de trabajo para atender directamente a los ciudadanos.

Mientras tanto, Donald Trump descartó usar la fuerza militar para controlar Groenlandia, aunque amenazó con imponer aranceles a aliados de la OTAN, incluida Dinamarca.

“No se puede descartar”, dice primer ministro de Groenlandia ante amenazas de Estados Unidos

En las primeras semanas de enero el presidente Donald Trump estuvo lanzando amenazas en las que afirmaba querer apoderarse de Groenlandia.

Estas declaraciones pusieron un punto de tensión entre Estados Unidos y la isla que forma parte del Reino de Dinamarca.

“Nos arrebatarían nuestros derechos”: Groenlandia (Especial)

Ante el aumento de declaraciones en torno al territorio, el gobierno de Groenlandia anunció que se formarán grupos de trabajo.

Estos estarán conformados por representantes de autoridades locales para ayudar directamente a los ciudadanos de Groenlandia.

Una de las recomendaciones que ya fueron emitidas a la población fue la de almacenar alimento para cinco días en todos los hogares.

Donald Trump descarta una intervención militar en Groenlandia

Pese a las amenazas e intentos de comprar Groenlandia, el mandatario republicano descartó la posibilidad de intervenir militarmente en la isla.

De acuerdo con Donald Trump, no está dispuesto al uso de la fuerza. Sin embargo, dejó en claro que podría cambiar de opinión en el futuro.

Mientras tanto, y al verse declinada su oferta para comprar el territorio, amenazó con aumentar aranceles a ocho aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entre ellos Dinamarca.

Esto debido al incremento de personal militar que ha sido enviado al territorio para aumentar la seguridad.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, confía en que Estados Unidos recapacite sus amenazas arancelarias. De lo contrario, podría haber “graves consecuencias”.