Tillie Martinussen, expolítica groenlandesa, expresó el rechazo de Groenlandia a unirse a Estados Unidos al asegurar que, en caso de ser anexados, “nos arrebatarían nuestros derechos”.

“Por lo que sabemos, nuestros derechos probablemente serían quitados” Tillie Martinussen

Señaló que la comunidad de Groenlandia teme acabar con un destino similar al de los pueblos indígenas de Alaska o los nativos americanos, a quienes les arrebataron sus tierras y “no los trataron bien”.

Esto, porque aproximadamente el 90% de la población de Groenlandia en Dinamarca es indígena inuit, también conocidos como kalaallit.

Tillie Martinussen (Especial)

Groenlandia no venderá su soberanía ni libertad por 100 mil dólares, como ofreció Donald Trump

Tillie Martinussen añadió que Groenlandia “vale más que minerales y petróleo”, por lo que la isla no está dispuesta a ceder a la “codicia” de Estados Unidos.

“No queremos ser ricos como los estadounidenses. Miren lo codiciosos que son, incluso intentando invadir a sus aliados” Tillie Martinussen

Asimismo, aclaró que Groenlandia no aspira a poseer riquezas, ni “tener labios de Kardashian” ni “pechos falsos”, ya que incluso ni siquiera existe la propiedad privada en la isla danesa.

Con respecto a la oferta de Donald Trump de dar 100 mil dólares a cada groenlandés para unirse a Estados Unidos, aclaró que Groenlandia no pretende renunciar a la educación, servicios médicos gratuitos, ni a su soberanía a cambio de dinero.

En ese contexto, señaló que Groenlandia es consciente de que Donald Trump se rodea con gente blanca poderosa; “y no somos blancos. Somos personas de color. Sabemos que probablemente nos arrebatarían nuestros derechos”, dijo.