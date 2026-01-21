La Unión Europea anunció la suspensión indefinida de su acuerdo comercial con Estados Unidos en medio de las tensiones generadas por la postura del presidente Donald Trump respecto a Groenlandia.

“Ahora oficial: el acuerdo entre la UE y EE.UU. queda en suspenso hasta nuevo aviso!” Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo, a través de Bernd Lange, subrayó que la “soberanía e integridad territorial están en juego”, mientras que la medida envía una señal clara sobre la firmeza europea frente a las amenazas de aranceles adicionales.

Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados están “suspendidos” indefinidamente

Fuentes como Reuters, CBS y CNN, han confirmado que la Unión Europea ha “suspendido” indefinidamente el acuerdo comercial que tenía con Estados Unidos ante las tensiones que generaron los aranceles por el conflicto de Groenlandia.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su interés en adquirir Groenlandia, un territorio semi autónomo de Dinamarca, por lo que ha amenazado con aranceles a importaciones europeas si los países no cooperan; esta medida ha escalado hasta el Parlamento Europeo.

Suspenden acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea (@berndlange / X)

Es por eso que la Unión Europea decidió congelar el proceso de ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos en 2024 como respuesta directa a las amenazas de Trump.

Sin embargo, esta suspensión del acuerdo comercial con Estados Unidos, no lo cancela de manera definitiva, pero su manda una señal sobre la postura de la Unión Europea con respecto al tema de Groenlandia y la amenaza de aranceles adicionales que pueden ascender hasta el 35%.

El anuncio de la suspensión del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea se produce luego de que Donald Trump declarara en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que no tenía intención de adquirir Groenlandia por la fuerza, no obstante, sí exigió a Europa que cediera Groenlandia.