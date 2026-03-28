El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “Cuba es el siguiente” objetivo tras recordar la intervención en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

“Cuba es la siguiente, por cierto, pero finge que no dije eso, por favor” Donald Trump

Así lo declaró el mandatario durante conferencia de prensa en la que intentó no generar polémica por sus dichos, pese a que insistió en señalar que Cuba sí estaría entre sus objetivos.

De la misma forma, Trump aseguró que la posición de confrontación global que ha impuesto en su gobierno es la razón por la que ha mantenido su popularidad en el movimiento MAGA.

Donald Trump (Alex Brandon / AP)

Trump afirma “Cuba es la siguiente” objetivo de Estados Unidos

En medio de la crisis internacional que se ha desatado debido a los distintos frentes tensos que Estados Unidos ha abierto, Donald Trump aseveró que el siguiente objetivo Cuba.

En rueda de prensa, el presidente declaró de forma abierta que en los planes de intervención de Estados Unidos, Cuba es el objetivo que seguiría en los planes de su gobierno.

“Cuba es la siguiente — por cierto, finge que no dije eso, por favor. Finge que no dije eso. Por favor, por favor, por favor— medios de comunicación, ignoren esa declaración. Muchas gracias. Yo... Cuba es la siguiente” Donald Trump

Y aún cuando Trump señaló que sus dichos no tienen por qué generar especulación, pues pidió a los medios fingir que nunca los pronunció, segundos después lo repitió sin reparo alguno.

Las declaraciones de Donald Trump se dieron luego de que recordó el acto de intervencionismo que desplegó en Venezuela, donde dijo que nunca consideró usar la fuerza.

Trump asegura que mantiene su popularidad gracias a conflictos internacionales que ha abierto

Cabe destacar que la polémica declaración que hizo Donald Trump sobre ir en contra de Cuba, se dio mientras defendía sus niveles de popularidad en su base de seguidores del movimiento MAGA.

Cuestionado sobre la posible caída en los porcentajes de aprobación en dicho sector, Trump afirmó que no ha perdido el respaldo de sus simpatizantes debido a diversas acciones de gobierno.

“Quieren que nuestro país esté protegido. No quieren otro país por ahí que sea hostil y loco por tener un arma nuclear” Donald Trump

En especial, dijo, por los actos de seguridad para Estados Unidos que ha desplegado a nivel internacional, pues afirmó que en MAGA quieren que el país esté protegido y se eliminen las posibles amenazas.

Incluso, aseveró que en MAGA están conformes con dar protección a sus aliados, como es el caso de Israel, Arabia Saudita, Qatar o Emiratos Árabes Unidos, al referirse a la actual crisis internacional.