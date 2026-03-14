La isla de Kharg: el punto clave del petróleo iraní en la tensión con Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque a la isla de Kharg, la cual, es punto clave del petróleo iraní en medio de la guerra.

Aunque se trata de un territorio pequeño, la isla de Kharg es importante para la economía iraní y para el equilibrio del mercado petrolero mundial.

Esto toda vez funciona como el principal centro de producción y exportación de petróleo del país.

La isla de Kharg: Estados Unidos ataca territorio responsable del 90% del petróleo de Irán

La isla de Kharg se encuentra ubicada en el Golfo Pérsico, aproximadamente a 28 kilómetros de la costa de Irán. A pesar de que su superficie apenas alcanza los 22 kilómetros cuadrados, desde ese punto se gestiona alrededor del 90 % del petróleo que produce el país.

Por esta razón, el Ministerio del Petróleo iraní la considera una instalación fundamental para el funcionamiento de todo su sector energético.

Cada mes salen de este territorio cerca de 50 millones de barriles de petróleo destinados a los mercados internacionales. Este volumen convierte a Kharg en una pieza clave no solo para la economía iraní, sino también para el suministro energético global.

Irán, además, se mantiene como uno de los mayores productores de petróleo del mundo, lo que incrementa la relevancia estratégica de esta isla.

El hecho de que gran parte de la producción petrolera se concentre en un área tan reducida hace que Kharg sea un punto extremadamente vulnerable. Por ello, un ataque o interrupción prolongada de sus operaciones afectará gravemente la capacidad energética de Irán.

Algunos expertos sostienen que el ataque a su infraestructura energética podría ejercer presión económica sobre Irán sin necesidad de desplegar grandes fuerzas militares.

Sin embargo, cualquier acción de este tipo también implica riesgos importantes para la estabilidad económica y geopolítica de la región.

Su situación actual demuestra la fragilidad de uno de los puntos más sensibles del sistema petrolero mundial, que ha quedado en medio de un conflicto armado entre varios países.