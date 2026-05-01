Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprendió al anunciar que han terminado las hostilidades con Irán, pues no se han dado conflictos entre sus fuerzas armadas desde inicio de abril.

“No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado“. Donald Trump

El presidente Trump envió cartas al presidente de la Cámara de Representantes y al senador Chuck Grassley para informarles que ha cambiado la postura de las Fuerzas Armadas ante el conflicto en Irán.

Pese a este anunció, Donald Trump destacó que “la amenaza que representa Irán para Estados Unidos sigue siendo significativa”, por lo que no descartó volver a atacar Teherán.

Trump declara terminadas las hostilidades con Irán ( Mychael Schnell)

Donald Trump anuncia cese de hostilidades en Irán tras 60 días de conflicto

El presidente Donald Trump declaró terminadas las hostilidades con Irán, en una declaración que coincide con el vencimiento del plazo establecido por la Ley de Poderes de Guerra y que ha generado un intenso debate.

La legislación de Estados Unidos obliga a Trump a solicitar autorización del Congreso si las operaciones militares se prolongan más de 60 días. Esto ya no aplicaría al sostener que no existen combates activos.

Donald Trump aprovechó esta carta para reiterar que Irán sigue siendo una amenaza para Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas, por lo que la presencia militar se mantiene en la zona.

“La amenaza que representa Irán para Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas sigue siendo significativa. En consecuencia, el Departamento de Guerra continúa actualizando su postura de fuerzas en el Área de Responsabilidad en países seleccionados, según sea necesario y apropiado, para abordar las amenazas de las fuerzas iraníes y sus aliados, y para proteger a Estados Unidos y a sus aliados y socios”. Donald Trump

En este contexto, el anuncio de Trump no implica necesariamente una resolución definitiva del conflicto, sino que abre un nuevo capítulo de disputas legales y políticas sobre el alcance de sus facultades.