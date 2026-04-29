Una nueva amenaza llega de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump para Irán, la cual incluye una imagen bélica, aumentando la tensión en el conflicto de Medio Oriente.

Sin embargo, el mensaje de Trump no se queda atrás, al advertir a Irán que ya no será tan amable, dejando entrever que se acabaron los buenos tratos.

Así como el mandatario estadounidense ha pedido a Irán ser “inteligentes” ante la urgencia de que firmen un acuerdo anti nuclear.

Trump se muestra armado en imagen bélica para amenazar a Irán

A través de un mensaje en su red social Truth Social, el presidente Trump vuelve a amenazar directamente a Irán.

Tras compartir una imagen bélica, donde Trump se muestra en pleno combate y de manera firme en medio de la guerra, pues lleva un arma de alto calibre en las manos.

Y para refrendar esta imagen bélica, Trump no titubea con su mensaje directo a Irán, pues les dice que deberán ser “inteligentes”, pues urge al país de Medio Oriente a firmar el acuerdo antinuclear en medio del estancamiento de las negociaciones.

“Irán no puede organizar su acto. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Será mejor que se sepan inteligentes pronto!”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump se impacienta con Irán: “No más chico bueno” (Especial)

Trump cumple amenaza, mantendrá bloqueo naval para Irán

Pese a la imagen bélica que Trump compartió por la mañana ante una nueva amenaza para Irán, el mandatario optó por la opción de mantener el bloqueo naval y no volver al combate.

Luego de que esta tarde Trump, afirmó que el bloqueo naval a los puertos iraníes es “más efectivo” que los bombardeos, asegurando que Irán “se esta asfixiando como un cerdo relleno”.

Por lo que el bloqueo naval de parte de Estados Unidos a Irán “empeorará la situación para ellos” si es que no se alcanza ya un acuerdo, y por lo que Trump dijo que no lograran tener una arma nuclear.