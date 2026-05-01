Según la agencia IRNA, Irán ha movido su ficha para negociar con Estados Unidos, enviando su propuesta a Pakistán como mediador en el conflicto de Medio Oriente.

“La República Islámica de Irán entregó el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, intermediario en las negociaciones con Estados Unidos”. Agencia IRNA

Propuesta de Irán que llega en medio de las crecientes tensiones ante la pausa en las negociaciones con Estados Unidos, ante los desacuerdos de ambas naciones.

Irán avanza al enviar propuesta para negociar con Estados Unidos a Pakistán

Pese a los alegatos y amenazas que han surgido ante el estancamiento de las negocios en Medio Oriente, Irán avanza al enviar propuesta para negociar con Estados Unidos a Pakistán.

Sin embargo, de su contenido sobre los que Irán habría puesto sobre la mesa en su negociación con los Estados Unidos para poner fin al conflicto de Medio Oriente, se desconoce.

Esto se da luego de que Irán fijará su postura al negarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el cerco naval a sus puertos y buques, medida con la que se encuentra bloqueada la economía iraní.

Estancamiento se mantienen entre Irán y Estados Unidos

Pese al envío de una propuesta por parte de Irán a Estados Unidos a través de su intermediario Pakistán, el estancamiento se mantiene en Medio Oriente.

Ya que por ahora no se tiene una confirmación de acuse de recibido o detalles de la supuesta propuesta de Irán a Estados Unidos.

Lo que deja a flote la tensión entre ambas naciones la cual se elevó aún más, tras retrasar las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica.

Detalles que a Estados Unidos no le pareció y llevó al estancamiento nuevamente, pues entre una de sus mayores prioridades es evitar a todas costas que Irán tenga un arma nuclear.