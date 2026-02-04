A poco de sostener una conversación telefónica con Xi Jinping, Donald Trump informa sobre la visita que realizará a China, en abril de este 2026.

Mediante Truth Social, Donald Trump -de 79 años de edad- se dijo entusiasmado con la reunión que tendrá con Xi Jinping -de 72 años de edad-.

Encuentro en el que ahondarán en temas que tocaron superficialmente en lo que dijo fue “una llamada larga y exhaustiva”.

En su enlace figuraron temas como:

Comercio

Asuntos militares

Visita a China

Taiwán

La guerra entre Rusia e Ucrania

La situación actual de Irán

La compra de China a Estados Unidos de petróleo, gas y productos agrículos adicionales.

Entrega de motores de avión

La relación entre China y Estados Unidos es extremadamente buena, dice Donal Trump

En su comunicado, Donald Trump se jactó de tener una relación estable y sólida con Xi Jinping, con quien volvió a entablar conversación a más de dos meses.

Una vez que comprobó que los acuerdos entre ambos, se mantienen, se apresuró a decir que los próximos tres años serán bueno tanto para Estados Unidos como para China.

Donald Trump presidente de los Estados Unidos junto a Xi Jinping, presidente de la República Popular China (Cortesía)

Cabe mencionar que China comprará 25 millones de toneladas de soya a Estados Unidos.

“La relación con China, y mi relación personal con el presidente Xi, es extremadamente buena, ambos comprendemos la importancia de mantenerla así. Creo que se lograrán muchos resultados positivos durante los próximos tres años de mi presidencia relacionados con el presidente Xi y la República Popular China” Donald Trump

Donald Trump viajará a China (Truth Social)

Vladimir Putin también viajará a China

De acuerdo con la agencia Reuters, la llamada entre los máximos mandatarios se dio horas después de que Xi Jinping conversará con el presidente ruso, Vladimir Putin, de 73 años de edad.

Xi Jinping tuvo una videoconferencia con Vladimir Putin, quien aceptó su invitación de visitar China en el primer semestre de este año.

De acuerdo con el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, los presidentes hablaron durante una hora y 25 minutos.

En su conversación, acordaron desarrollar e impulsar el comercio, incluso en el ámbito energético. Así como ambos coincidieron, en su mayoría, con temas internacionales.

El enlace entre ambos se da a días de que expire el tratado de reducción de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos.