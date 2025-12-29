China prepara nuevos ejercicios militares en Taiwán y lanza advertencia por independencia que pretende la isla.

Este lunes 29 de diciembre, China inició ejercicios militares con fuego real con sus unidades del ejército, marina, aviación y cohetes.

Los ejercicios militares ocurrieron alrededor de Taiwán, que simularán el bloqueo de puertos clave de la isla.

Estos ejercicios ocurren después de que este mes, la Casa Blanca aprobó una venta de armas por valor de 11.100 millones de dólares a Taiwán, lo que provocó una reacción negativa del Gobierno chino.

China inicia “Misión Justicia-2025″ con ejercicios militares en Taiwán y lanza advertencia por independencia que ve como fracaso

Las maniobras “Misión Justicia 2025” cuentan con la participación de destructores, fragatas, soldados, bombarderos y drones que realizan “entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y sudoeste de Taiwán”, afirmó el ejército chino.

Estas actividades se enfocarán en la “capacidad de combate mar-tierra, toma conjunta de amplia superioridad, bloqueo de puertos y zonas clave”, detalló el coronel Shi Yi, portavoz del Comando de Teatro Oriental de las fuerzas armadas chinas.

VIDEO | China lanza maniobras militares cerca de Taiwán como "disuasión" contra "fuerzas externas". pic.twitter.com/KsZHxXypYw — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 29, 2025

Tras el inicio de los ejercicios, el Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que cualquier intento de obstruir la unificación de Taiwán con China “está destinado al fracaso”.

“Las fuerzas externas que intentan usar Taiwán para contener a China y que arman a Taiwán solo alentarán la arrogancia independentista y empujarán al estrecho de Taiwán a una situación peligrosa de guerra inminente”, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China

Además, el Ejército Popular de Liberación (EPL) mostró un mapa con cinco grandes zonas alrededor de Taiwán donde se organizarán estas maniobras “con fuego real” y recomendó “que cualquier barco o avión no relacionado evite ingresar a las aguas y espacio aéreo” mencionados.

Según las autoridades de Taiwán, algunas de estas zonas se ubican a menos de 12 millas náuticas de su costa y afectan rutas internacionales de transporte marítimo y aéreo.

La portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo, condenó estas maniobras como una “intimidación militar”.

El Ministerio de Defensa de esta isla afirmó que habían detectado 89 aviones militares chinos cerca de su territorio, el número más elevado en un solo día desde octubre de 2024.

También registraron la presencia de 28 buques de guerra y de guardacostas chinos y una formación de navíos de asalto anfibio que operaba en el Pacífico Occidental.

El ejército taiwanés afirmó que había desplegado “fuerzas apropiadas” para llevar a cabo “un rápido ejercicio de respuesta”.

Las maniobras de China “confirman más su naturaleza agresora, haciéndola la mayor destructora de la paz”, dijo el Ministerio de Defensa.