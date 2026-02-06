En la Conferencia de Desarme en Ginebra, Estados Unidos expuso a China porque habría aumentado su arsenal de armas, además de acusarlo de haber hecho pruebas nucleares en 2020.
Ante ello, Estados Unidos decidió lanzar una advertencia a China donde también decidió incluir a Rusia en el marco de que el New Strategic Arms Reduction Treaty (Nuevo START, por sus siglas en inglés) expiró.
Estados Unidos acusa a China de incremento de armas y pruebas nucleares
Durante la Conferencia de Desarme realizada en Ginebra, Suiza, en busca de la renovación del Nuevo START, AFP informó que Estados Unidos realizó puntuales acusaciones contra China.
Thomas DiNanno, subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional de Estados Unidos, señaló que China hizo pruebas nucleares ocultas en 2020.
DiNanno explicó que su país estaba enterado de que fueron “cientos de toneladas” las que China tiene, además de que “intentaron ocultar” pruebas nucleares que no entran en el Nuevo START.
Asimismo, acusó directamente que China tiene “acumulación masiva” de armamento.
Ante ello, Shen Jian, embajador de China, aunque no respondió directamente a DiNanno, aseguró que Beijing realiza su trabajo nuclear de forma responsable.
Además, señaló que Estados Unidos exagera en las acusaciones contra China, mismas que calificó como “falsas”.
Estados Unidos advierte a China sobre tratado de armas nucleares para regular su producción
Luego de que Estados Unidos acusó la “acumulación masiva” de armas nucleares a China y aseguró que hasta pruebas nucleares ha hecho, le advirtió de un nuevo tratado al respecto.
La expiración del Nuevo START desde el 5 de febrero de 2026, llevó a que Estados Unidos advirtiera un nuevo tratado para regular la producción nuclear que tiene China, pero donde también pidió que Rusia se añadiera.
Según lo que Estados Unidos prevé es que para 2030 China podría tener 1.000 ojivas nucleares, lo que ve como una amenaza “de múltiples potencias”.
Sin embargo, Shen Jian rechazó el hacer un nuevo tratado en este momento, excusando que Estados Unidos y Rusia tienen 4.000 ojivas, cuando ellos tendrían apenas 600.